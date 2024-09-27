Sivasspor, Başakşehir\'e 2-1 Yenildi

(ANKARA) - Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında Başakşehir'i konuk eden Sivasspor, sahasında 2-1 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış mücadelesinde Net Global Sivasspor, RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20: 00'de başlayan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetti.
43.Ve 49. dakikalarda Joao Figueiredo'nun attığı gollarle konuk takım Başakşehir 2-0 öne geçti. 82. dakikada Queensy Menig'in attığı golle ev sahibi Sivasspor farkı 1'e indirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Sivasspor sahasında Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.
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