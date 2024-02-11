Sivasspor, Rizespor\'u 1-0 mağlup etti

Alperen YILDIZ SİVAS, (DHA)- Süper Lig'in 25'inci haftasında Sivas spor sahasında Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Sivasspor Teknik Sorumlusu Ömer Faruk Mahir ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmadan galip ayrıkları için mutlu olduklarını belirten Sivasspor Teknik Sorumlusu Ömer Faruk Mahir, Her maçın ayrı bir hikayesi vardır. Bu hikayeyi en iyi şekilde yazmamız için bize yardımcı olan teknik ekipteki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Oyunun planına geldiğimiz zaman bizim istediğimiz gibi gitti. Rizespor üst sıraları şiddetli bir şekilde kovalıyor. Rizespor yenmesi ve çözmesi çok zor bir takım. Böyle bir takıma karşı oynayarak, böyle bir galibiyeti almak da bizim adımıza mutluluk verici. Bugün duran toplar kısmında sevinen taraf biz olduk. Savunmada da iyi iş çıkardık. Planımızın şifresi 3 puandı. Buna şiddetli şekilde ihtiyacımız vardı. Sivas'ın zor bir deplasman olduğu algısını tüm spor kamuoyuna belgelemekti. Biz bugün bunu perçinlediğimizi düşünüyorum dedi.
İLHAN PALUT SIRALAMA İŞLERİNİ UNUTUP PUAN İŞLERİNE DÖNMELİYİZ
Bu maçı kaybetmemeleri gerektiğini söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, Oyuncularıma diyecek çok bir şeyim yok. 5-3-2, dönem dönem 3-5-2 oynayan rakibimizi tam da söylediğim şekilde karşıladık. Bu 5'li defansa karşı pozisyon bulma opsiyonlarımızı sahada kullandık. Maçın geneline baktığımız zaman sıfır pozisyona girebilen bir Sivasspor takımı ve defalarca rakip kaleyi zorlayan bir Rizespor takımı vardı. Girdiğimiz pozisyonları bir şekilde atacağız. Daha becerikli olacağız. Her zaman istatistiklerle öne çıkan takımların kazandığı bir oyun değil. Bizim bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Ama futbol bundan dolayı güzel bir oyun. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Daha iyi olmalıyız. Sıralama işlerini unutup puan işlerine dönmeliyiz. Bu bize son periyotta futbolun verdiği çok net bir mesajdır diye konuştu.
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