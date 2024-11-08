Şiveluç Yanardağı'nda Artan Aktivite

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VLADIVOSTOK, 8 Kasım (Xinhua) -- Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Şiveluç Yanardağı son 24 saat içinde üç kez faaliyete geçti. Cuma günü yerel medyada çıkan haberlere göre bilim insanları bölgedeki volkanik tehlikenin arttığı uyarısında bulundu.

Volkan Bilimi Enstitüsü, biri oldukça şiddetli olan patlamaların 11 kilometre yüksekliğe kadar kül bulutu oluşmasına yol açtığını bildirdi. Eski Karan kubbesinin yakınındaki yeni bir lav kubbesinde meydana gelen bu patlama, yanardağın batı yamacından 11 kilometre kadar aşağıya uzanan ve kavurucu gaz, kaya ve külden oluşan tehlikeli bir piroklastik akıntı oluşturdu.

"Şiveluç faaliyete geçmeden önce genellikle belirgin sismik sinyaller gelir. Ancak son büyük patlamalar ve yeni bir püskürme merkezinin oluşumu yanardağın davranışında değişiklikler olduğunu gösteriyor" diyen Rus Jeofizik Servisi'nin Kamçatka şubesi, patlamaların Şiveluç için "tipik olmadığı" uyarısında bulundu.

Şubenin açıklamasında, "Bu patlamalardan önce sismik aktivite, gözardı edilebilecek seviyelerdeydi. Sadece küçük termal anormallikler ve buhar-gaz aktivitesi bulunuyordu. Bu yeni ve daha değişken aktivite modeli, Şiveluç'un daha tehlikeli hale geldiği anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.