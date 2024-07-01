Siverek'te 34 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 34 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin aranan suçluların yakalanması yönünde büyük gayret gösterdiği belirtildi.
Bu kapsamda, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, hakkında 7 ayrı suçtan 34 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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