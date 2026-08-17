Siverek'te Akraba Kavgısı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Siverek'te Akraba Kavgısı: 5 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında yaşanan kavgada 5 kişi yaralandı.

Örgülü Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında yaşanan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ramazan, Zori, Abdullah ve Celal Taş ile Kemal Gürbüz yaralandı.

İhbar üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma mahalle ve hastanede önlem aldı.

Kaynak: AA

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