Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Kırsal Söylemez Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Ahmet K, Zozan K, Zini K, Ziynet K, Tuğba K. ve Zeynep K. yaralandı.
İhbarı üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Akrabalar Arasında Kavga: 6 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?