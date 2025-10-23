Siverek'te Camii Bahçesinde Bebek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Siverek'te Camii Bahçesinde Bebek Cesedi Bulundu

23.10.2025 20:33
Şanlıurfa Siverek'te cami bahçesinde gömülü yeni doğan bir bebek cesedi bulundu. Polis soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir caminin bahçesine gömülmüş yeni doğan erkek bebek cesedi bulundu. Polis ekipleri ivedilikle çalışma başlattı.

Kan donduran olayın adresi Şanlıufa oldu. Siverek ilçesiFırat Mahallesi'ndeki Fırat Camisi'nin bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, toprağa gömülü bir bebek cesedi buldu.

Kan donduran olay! Cami bahçesine girenler hemen polisi aradı

TOPRAĞA GÖMÜLÜ BEBEK BULDULAR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, bebeğin yeni doğduğu belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kan donduran olay! Cami bahçesine girenler hemen polisi aradı

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği gömen kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

