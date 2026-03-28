Siverek'te Çocuk Gölette Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düştüğü sulama göletinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Kırsal Gürakar Mahallesi'nde tarlada oyun oynayan Şeyhmus Çay (7), sulama için yapılan gölete düştü.
Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine sudan çıkarılan ve boğulma tehlikesi geçiren çocuk, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
