Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çalıştığı inşaatta merdiven boşluğuna düşen işçi, hayatını kaybetti.
Ayvanat Mahallesi'nde Cevdet Ali (40) çalıştığı inşaatın 5. katından merdiven boşluğuna düştü.
Durumu fark eden diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemenin ardından ceset, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te İnşaat İşçisi Merdiven Boşluğuna Düştü - Son Dakika
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