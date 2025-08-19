Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
S.B. (40) idaresindeki 34 JE 8777 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü yara almazken araçtaki N.K. (56) ve Ç.B. (60) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Kaza: İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?