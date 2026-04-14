Siverek'te Liseye Silahlı Saldırı: 16 Yaralı

(ANKARA) - Şanlıurfa Valiliği, Siverek'te bir lisede yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, 16 kişinin yaralandığını, 3'ü ağır olmak üzere 9 kişinin tedavilerinin sürdüğünü duyurdu. 2 ilçe Emniyet Müdürlüğü ve 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticisinin görevlerinden uzaklaştırıldığını da belirten Valilik açıklamasında, "Olayın aydınlatılması için Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma kapsamlı ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Olayın idari yönden soruşturulması amacıyla Valiliğimizin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından müfettiş görevlendirilmiştir" denildi.

Siverek'te Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin tedavileri tamamlanarak taburcu edilirken, ?'ü ağır olmak üzere toplam 9 yaralının tedavileri sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığı belirtilmişti. Şanlıurfa Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Nisan 2026 Salı günü 09.30 sularında Siverek İlçemizde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda yaralanan 16 vatandaşımızın 7'sinin tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir. ?'ü ağır olmak üzere toplam 9 yaralımızın tedavileri Şanlıurfa'da bulunan hastanelerde devam etmektedir."

Olayın aydınlatılması için Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma kapsamlı ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Olayın idari yönden soruşturulması amacıyla Valiliğimizin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından müfettiş görevlendirilmiştir.

"Menfur saldırıdan etkilenen yaralılarımızın sağlık durumları yakından takip edilmektedir"

Ayrıca soruşturma aşamalarının sağlıklı olarak yürütülmesini teminen 2 ilçe Emniyet Müdürlüğü ve 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma süreçleri Bakanlıklarımız ve Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretime 14 Nisan 2026 tarihinden itibaren 4 gün süre ile ara verilmiştir. Ülkemizi derinden üzen menfur saldırıdan etkilenen yaralılarımızın sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Bütün yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyor, eğitim camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz."