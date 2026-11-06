Siverek'te otlattığı hayvanların yanına yıldırım düşen çoban yaralandı

Siverek'te otlattığı hayvanların yanına yıldırım düşen çoban yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Altaylı Mahallesi'nde hayvan otlatan çobanın yakınına yıldırım düştü. Yaralanan çoban, yakınlarının ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakınına yıldırım isabet eden çoban yaralandı.
Kırsal Altaylı Mahallesi kırsalında hayvan otlatan İ.Ö'nün yakınına yıldırım düştü.
Yaralanan çoban, yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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