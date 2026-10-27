Siverek'te otomobil refüje çarptı, 3 yaralıdan biri hayati tehlikeyle sevk edildi

Siverek'te otomobil refüje çarptı, 3 yaralıdan biri hayati tehlikeyle sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siverek'te Bediuzzaman Said Nursi Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan biri, ilk tedavisinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
M.C. (21) idaresindeki 34 EAA 177 plakalı otomobil, Bediuzzaman Said Nursi Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı.
Kazada sürücü ile Ş.B. (23) ve F.O. (31) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Ş.B. ilk tedavisinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Kaynak: AA
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