Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa\'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerince gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda, Bozkuyu Mahallesi'nde bulunan 4 adreste yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu tüfek, 4 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 11 şarjör ile 429 mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.Y. (36) isimli şüpheli gözaltına alındı.

30.04.2024 11:01  Güncelleme: 11:02
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerince kırsal Bozkuyu Mahallesi'nde 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 1 uzun namlulu tüfek, 4 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait 11 şarjör ile 429 mermi ele geçirildi.

Operasyonda M.Y. (36) gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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