Şanlıurfa\'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerince kırsal Bozkuyu Mahallesi'nde 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 1 uzun namlulu tüfek, 4 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait 11 şarjör ile 429 mermi ele geçirildi.

Operasyonda M.Y. (36) gözaltına alındı.