Siverek'te Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Siverek'te Silahlı Saldırı

06.06.2026 14:03
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Siverek'te bir kişi eşi ve kızını silahla ağır yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi silahla eşi ve kızını ağır yaraladı.

Yenişehir Mahallesi TOKİ Evleri yakınlarındaki bir binanın 3. katında H.T. (49), eşi E.T. (44) ve kızı M.T'ye (24) silahla ateş açtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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