44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 16 ilde çıkan 44 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 29 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Gürlek, 6 şüphelinin tutuklandığını, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 6 kişinin ise gözaltında olduğunu belirterek, "Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecek." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli soruşturmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik hassasiyetlerinin yalnızca vatandaşlara karşı işlenen suçlarla sınırlı olmadığını belirten Gürlek, aynı hassasiyetin ormanlar, doğal varlıklar ve "Yeşil Vatan" için de gösterildiğini ifade etti.

44 ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet, İçişleri ile Tarım ve Orman bakanlıklarının koordinasyonuyla orman yangınlarına ilişkin adli takip çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda, Bakanlık bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının soruşturmaları yakından takip ettiğini aktaran Gürlek, cumhuriyet başsavcılıklarının ilgili kurumlarla koordineli şekilde yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını araştırdığını kaydetti.

29 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Bakan Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturma yürütüldüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı:

- 29 şüpheli tespit edildi.

- 6 şüpheli tutuklandı.

- 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

- 6 şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor.

"HİÇBİR YANGININ FAİLİ MEÇHUL KALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Her olayın olay yeri inceleme bulguları, kamera görüntüleri, iletişim kayıtları, tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve teknik veriler doğrultusunda ayrıntılı şekilde incelendiğini belirten Gürlek, kusur ve sorumluluk zincirinin tamamının araştırıldığını vurguladı.

Gürlek, "Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"YAPTIKLARI YANLARINA KALMAYACAK"

Ormanları kasten yakanların veya tedbirsizlik ve ihmalleriyle yangına neden olanların adalet önüne çıkarılacağını belirten Gürlek, delillerin eksiksiz şekilde toplanacağını ve sorumlular hakkında kanunların öngördüğü yaptırımların en ağır şekilde uygulanacağını söyledi.

Açıklamasının sonunda "Yeşil Vatan"ın milletin ortak emaneti olduğunu vurgulayan Gürlek, başsavcılıkları ile kolluk birimleri arasındaki koordinasyonun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı

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Son Dakika Akın Gürlek 44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emi Emii Emi Emii:
    Allah ömür versin sana ve senin gibilere. 2 1 Yanıtla
  • Erkut Köse Erkut Köse:
    bakanım yaptıkları yanında kar kalmayacak diyorsunuz bu ladar adam gözaltı alınıyor hala bu kadar kişi serbest bu kadar kişi adli kontrol bu kadar az kişide tutuklanıyor 0 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    araşrın hepsi solcudur 0 0 Yanıtla
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