Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı - Son Dakika
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Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı

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Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan Rosatom bünyesindeki FESCO'ya ait "Yanina" adlı Rus konteyner gemisi battı. Rusya, geminin sivil yük taşıdığını belirterek saldırıyı "korsanlık" olarak nitelendirirken, gemide bulunan 17 kişilik mürettebatın tamamının kurtarıldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise geminin yanı sıra Rusya'daki üç petrol rafinerisine de saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom bünyesindeki FESCO'ya ait "Yanina" adlı konteyner gemisi, Karadeniz'de insansız hava araçlarının saldırısına uğradıktan sonra battı.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, gemiye Karadeniz'de iki İHA ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

"SİVİL YÜK TAŞIYORDU" AÇIKLAMASI

Likhachev, yaklaşık 140 metre uzunluğundaki geminin donmuş gıda ile inşaat ve dekorasyon malzemeleri gibi sivil ürünler taşıdığını belirterek, "Bu saldırıyı korsanlık ve deniz haydutluğu dışında yorumlamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

17 MÜRETTEBAT KURTARILDI

Rosatom'un açıklamasına göre batmaya başlayan gemide bulunan 17 kişilik mürettebatın tamamı kurtarıldı.

Mürettebattan 16'sı, Mısır vatandaşı bir kaptanın yönetimindeki Delphinus adlı ticari gemi tarafından kurtarılırken, son mürettebat üyesi Rusya Karadeniz Filosu'na bağlı deniz havacılığı ekiplerince kıyıya ulaştırıldı.

ZELENSKİY SALDIRIYI DOĞRULADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'daki üç petrol rafinerisinin yanı sıra Rus bandıralı Yanina konteyner gemisine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Zelenskiy, gemiyi Rusya'nın savaş faaliyetlerini destekleyen hedefler arasında gösterirken, Ukrayna tarafı operasyonu uzun menzilli saldırıların bir parçası olarak değerlendirdi.

KARADENİZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR

Yaklaşık 13 bin ton taşıma kapasitesine sahip olan ve Rusya'nın Vladivostok Limanı'na kayıtlı Yanina, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Novorossiysk arasında sefer yapıyordu.

Son saldırıyla birlikte Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılar yeniden gündeme gelirken, Rusya ve Ukrayna savaşın lojistik unsurlarını hedef alan operasyonlarını artırmayı sürdürüyor. 

Volodimir Zelenskiy, İhlas Haber Ajansı, Karadeniz, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Rusya Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ümit Yurtsever Ümit Yurtsever:
    bir tek atom bombalık işi var şovmenin 0 0 Yanıtla
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