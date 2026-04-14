Siverek'te Silahlı Saldırı: Eğitim Durduruldu
Siverek'te Silahlı Saldırı: Eğitim Durduruldu

14.04.2026 16:22
MEB, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki silahlı saldırı sonrası eğitim kurumunda 4 gün ara verildi.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisedeki silahlı saldırıya ilişkin, "Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretime '4 gün' süreyle ara verilmiştir. Çalışmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde hareket etmektedir. Konu, bütün yönleriyle Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilecek ve adli sürece Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz müdahil olacaktır" açıklamalarında bulundu.

MEB, Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 19 yaşındaki eski öğrenci Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 16 kişinin yaralandığı olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Nisan 2026 tarihinde sabah saatlerinde Şanlıurfa Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşanan elim hadise, toplumun tüm kesimlerini derinden üzmüştür. Menfur saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları, olaya anında müdahale etmiş ve konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır."

"Olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz rehabilitasyon faaliyetlerine başladı"

Bakanlığımızca iki genel müdür ile bir daire başkanı, sahadaki ekipleri koordine etmek ve denetlemek üzere Şanlıurfa iline ivedilikle hareket etmişlerdir. Diğer yandan söz konusu olaya ilişkin Şanlıurfa il müfettişlerimizin tahkikat sürecine ilave olarak Bakanlık merkez teşkilatından da bir başmüfettiş ve müfettiş derhal görevlendirilmiştir. Elim olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz derhal sahaya inmiş olup rehabilitasyon faaliyetlerine de başlanmıştır.

Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretime '4 gün' süreyle ara verilmiştir. Çalışmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde hareket etmektedir. Konu, bütün yönleriyle Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilecek ve adli sürece Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz müdahil olacaktır. Menfur saldırı sonucunda yaralananların sağlık durumları yakından izlenmektedir. Maarif camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: ANKA

Şanlıurfa, Güvenlik, Siverek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siverek'te Silahlı Saldırı: Eğitim Durduruldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Siverek'te Silahlı Saldırı: Eğitim Durduruldu - Son Dakika
