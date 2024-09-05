Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 EAA 767 plakalı tır, Siverek- Diyarbakır kara yolu 25'inci kilometresinde Tahsin Tepe idaresindeki 47 ACY 107 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada Mehmet Özelçi (49), Mehmet Dönmez (57), Şeyhmus Tepe (47) ve Mehmet Özelçi (40) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?