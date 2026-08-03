Siverek'te trafik kazası: 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ve çekici çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yusuf Ergün (26) yönetimindeki 44 AAG 799 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 17. kilometresinde, Emrullah Yiğit (27) idaresindeki 06 ESG 126 plakalı çekici ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Sezgin Aslanoğlu (26) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Siverek'te trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?