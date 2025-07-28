Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Y.Ç. idaresindeki 35 CBV 369 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhat Akkoç'a (41) çarptı.
Ağır yaralanan Akkoç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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