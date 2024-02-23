Siverek'te yapılan yol uygulamasında 12 tabanca ve 2 uzun namlulu silah ele geçirildi - Son Dakika
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Siverek'te yapılan yol uygulamasında 12 tabanca ve 2 uzun namlulu silah ele geçirildi

Siverek\'te yapılan yol uygulamasında 12 tabanca ve 2 uzun namlulu silah ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamasında, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda, ruhsatsız 12 tabanca, 2 uzun namlulu silah, bir miktar sentetik uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

23.02.2024 14:21  Güncelleme: 14:25
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamasında, ruhsatsız 12 tabanca ve 2 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Siverek Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekiplerince ilçe genelinde trafik ve asayiş yönünden 7-23 Şubat tarihleri arasında "şok" uygulamalar yapıldığı belirtildi.

Söz konusu uygulamalarda, ruhsatsız 12 tabanca, 2 uzun namlulu silah, bir miktar sentetik uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Jandarma, Siverek, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siverek'te yapılan yol uygulamasında 12 tabanca ve 2 uzun namlulu silah ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siverek'te yapılan yol uygulamasında 12 tabanca ve 2 uzun namlulu silah ele geçirildi - Son Dakika
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