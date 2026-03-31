Siverek'te Yaya Kazası: 1 Ağır Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı.
H.A. idaresindeki 63 ED 595 plakalı otomobil, Şirinkuyu Mahallesi Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Y'ye (61) çarptı.
Ağır yaralanan Y.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
