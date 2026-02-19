Siverek\'te Yol Verme Kavgası: 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Hasan Çelebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Murat Can Sun (18) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulasla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Sun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.
