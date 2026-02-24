Yerel Yönetimde Sivil Güç Birliği: Yedi Pilot İl Antalya'da Buluştu

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin öncü kurumlar arasında yer aldığı "Sivil Katılım Projesi" kapsamında oluşturulan Sivil Katılım Görev Güçleri, deneyim paylaşımı amacıyla Antalya'da ilk kez yüz yüze bir araya geldi. Yedi pilot ili kapsayan toplantıda, katılımcı demokrasi ve yerel yönetişim modelleri masaya yatırıldı.

Avrupa Birliği (AB) finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen Sivil Katılım Projesi, Türkiye'de sivil toplum ile kamu arasındaki iş birliğini yeni bir seviyeye taşıyor. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı liderliğinde; Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülen proje, sivil toplumun karar alma mekanizmalarına doğrudan katılımını hedefliyor.

Antalya'da 17-18 Şubat günlerinde gerçekleştirilen toplantı Manisa, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Mersin, Gaziantep ve Trabzon'dan gelen temsilciler buluştu. Yerel yönetimler, akademi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan "Sivil Katılım Görev Güçleri", hazırlanan iki yıllık eylem planlarının uygulama süreçlerini ve sürdürülebilirlik stratejilerini değerlendirdi.

Somut çıktılar sunuldu

Toplantının dikkati çeken bölümlerinden biri ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 2025 yılı çalışmaları oldu. Manisa heyeti, katılımcılara yerel düzeyde fark yaratan somut çıktıları sundu. Kırılgan gruplara yönelik ihtiyaç analizleri ve odak grup toplantıları, gençlerin yerel karar alma süreçlerine entegrasyonu, sürdürülebilirlik odaklı yerel seferberlik faaliyetleri ile vatandaşların doğrudan geri bildirim verebildiği yenilikçi dijital araçlar ve fiziksel iletişim kanallarından oluşan toplam 12 farklı uygulamanın hayata geçirildiği Manisa modeli ilgi gördü.

AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Monia Eldjendoubi'nin açılış konuşmasıyla başlayan programda; UNDP, İçişleri Bakanlığı ve TBB temsilcileri yerel katılım kültürünün yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Toplantı, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, yerelde katılım kültürünün yaygınlaştırılması ve yerel mekanizmaların kalıcı hale getirilmesi yönünde atılan stratejik adımlarla sona erdi.