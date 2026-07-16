Sivrice'de 4 Büyüklüğünde Deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.52'de, merkez üssü Sivrice olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 11,47 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.