Elazığ'ın Sivrice ilçesi Dereboyunu köyünde enerji şirketine ait araç, kar nedeniyle yolda kaldı. İhbarla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Araç ve içindekiler, ekiplerin çalışması ile bulunduğu noktadan çıkartıldı.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Son Dakika › Güncel › Sivrice'de Kar Nedeniyle Enerji Şirketine Ait Araç Yolda Kaldı - Son Dakika
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