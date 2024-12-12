Elazığ'ın Sivrice ilçesinde temizlik çalışması yürütülüyor.
Sivrice Belediyesi ekiplerince ilçede, 24 Ocak'ta 2020 meydana gelen depremden sonra ortaya çıkan inşaat molozları temizleniyor.
Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak'ın talimatıyla ilçede temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Sivrice'de Temizlik Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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