Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci'nden Esnaf Odalarına "Hayırlı Olsun" Ziyareti

(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, ilçede faaliyet gösteren esnaf odalarını ziyaret etti. Ziyaretlerde göreve seçilen oda başkanları ve yönetimleri tebrik edildi.

Başkan Dökmeci, CHP İlçe Başkanı Faruk Ertaş ile yönetimi ve belediye meclis üyeleri; Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Süleyman Yanal, Demir, Bakır ve Arabacılar Esnaf Odası Başkanı Yaşar Ardıç, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Engin Ayvaz ile Terziler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çınar ve yönetimleriyle bir araya gelerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretlerde konuşan Dökmeci, esnaf teşkilatlarının ilçenin ticari hayatındaki önemine dikkati çekerek, her zaman esnafın yanında olduklarını belirtti. Yeni dönemde görev alan oda başkanlarına başarılar dilendi.