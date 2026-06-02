Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci, Koçaş'ta Vatandaşlarla Buluştu

(ESKİŞEHİR)- Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, mahalle buluşmaları kapsamında Koçaş'ta vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve beklentileri dinlendi.

Belediye Başkanı Habil Dökmeci,mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Koçaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, mahallede yürütülen çalışmalar ve devam eden hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Mahalle muhtarının da görüşmelerde, ilçede ve mahallede hayata geçirilen projeler ile planlama aşamasındaki çalışmalar üzerine istişareler yapıldı.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, mahalle sakinlerinin talepleri dinlenirken Koçaş Mahallesi'nin öncelikli ihtiyaçları ve çözüm bekleyen konuları ele alındı. Vatandaşlardan gelen öneriler doğrultusunda yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Sivrihisar Belediyesi, mahalle buluşmaları aracılığıyla vatandaşlar ile doğrudan iletişim kurarak ilçenin her noktasına hizmet ulaştırmayı amaçlıyor.