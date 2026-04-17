Sivrihisar'da Hayvan Hırsızlığı: 4 Tutuklama
Sivrihisar'da Hayvan Hırsızlığı: 4 Tutuklama

17.04.2026 19:39
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 5 milyon liralık hayvan hırsızlığına karışan 4 kişi tutuklandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 5 milyon lira değerindeki 36 büyükbaş hayvanı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sivrihisar ilçesinde 15 Nisan'da meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde, şüphelilerin çobanları oyalamak için Ankara'ya hamama götürdüğü, boş kalan ağıla gelen 3 kişinin 36 büyükbaş hayvanı kamyona yükleyerek Afyonkarahisar'a götürdüğü belirlendi.

Eskişehir ve Afyonkarahisar'da dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 4'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Büyükbaş hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivrihisar, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:31
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
17:35
Gülistan Doku’nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
