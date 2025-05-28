Sivrihisar'da Lösemili Çocuklar için Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi

(ESKİŞEHİR)- Sivrihisar'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm okulların öğrenci ve öğretmenleri, lösemili çocuklar için LÖSEV'in Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'nde bir araya geldi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), dünya genelindeki lösemiye dikkat çekmek ve lösemili çocuklara moral vermek amacıyla Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası düzenliyor. "Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir" sloganıyla düzenlenen ve bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası, yurtiçi ve yurtdışında LÖSEV'in etkinlikleri ile çocuklara umut oluyor.

Hafta kapsamında LÖSEV, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde geniş katılımcılı Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin de katıldığı programda Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardan 200 öğrenci ve öğretmenleri lösemili kahramanlar için tek yürek oldu.

"Bu mücadelemizde herkesinde yanımızda olmasını istiyoruz"

Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Uluslararası Lösemili Çocuklar Kutlama Haftası olarak farkındalık yaratmak için toplandık. Vakıf görevlilerimize ve başkanlarımıza, ilçemizde bulunan değerli öğretmenlerimize, idari amirlerimize bu farkındalık yolunda oldukları için teşekkür ediyorum. İlçemizde yaptığımız her çalışmada bizi yalnız bırakmayan Fahri Keskin Fen Lisesi idarecilerine ve bando ekibine teşekkür ederim. İlçemizde böyle farkındalıklar olması için her zaman yanlarındayız. Bu mücadelemizde herkesinde yanımızda olmasını istiyoruz" dedi.