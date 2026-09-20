Sivrihisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı kutlandı

(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı ve kadim Sivrihisar'ımızı, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe taşımak hepimizin en büyük sorumluluğudur" dedi.

Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılı dolayısıyla gerçekleştirilen program, Zaimağa Konağı önünden kortej yürüyüşüyle başladı. Türk bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından kutlamalar Hükümet Meydanı'nda devam etti. Program kapsamında Ankara Osmanlı Mehteran Takımı tarafından gerçekleştirilen konser vatandaşlardan büyük ilgi görürken, Yörük Kırka Zeybek Ekibi ile Eskişehir'den gelen folklor ekibinin gösterileri de kutlamalara renk kattı. Programa Sivrihisar Kaymakamı Yunus Emre Temel, Sivrihisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Albay Muzaffer Tamay, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"BU GÜZEL VATANI GELECEĞE TAŞIMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, konuşmasında şunları söyledi:

"20 Eylül 1921, Sivrihisar'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun simgesi olan, tarihimiz açısından büyük anlam taşıyan bir gündür. Bugün, 105 yıl önce vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin özgürlüğü için mücadele eden kahramanlarımızın aziz hatırasını bir kez daha büyük bir gurur ve minnetle anıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı ve kadim Sivrihisar'ımızı, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe taşımak hepimizin en büyük sorumluluğudur.

Birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve Sivrihisar'a olan sevdamızın daha da güçlenmesini temenni ediyor; ilçemizin gelişmesi, tarihi ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sivrihisar'ımızın kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlu olsun."