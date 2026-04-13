Hüsamettin Cindoruk'un Siyasi Yaşamından Kesitler ve Anıları

Yakından tanıdığım Hüsamettin Cindoruk öldü. Ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Doğruyol Partisi Genel Başkanlığı yaptı, milletvekili seçildi ve TBMM Başkanlığı görevinde bulundu. Bir gün partisini eleştirdiği için DYP'den ihraç edildi.

Siyaset dersleri verirdi. Doğruyol Partisi Genel Başkanı seçilince, Süleyman Demirel'e Kenan Evren'i ziyaret edip etmeyeceğini sordu. Demirel, Evren'in darbe lideri olduğunu ama Cumhurbaşkanlığı kurumuna saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Cindoruk, Turgut Özal'ı eleştirirken ailesini de hedef alınca, Demirel onu uyardı: 'Aile kutsal bir kurumdur.'

Siyaseti bir ince sanat olarak görürdü. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, İstanbul Barosu'nun yasaklamasına rağmen Yassıada'da avukatlık yaptı. Adnan Menderes'i savunan Talat Asal ile birlikte 18 siyasetçiyi savundu. Otel bulmakta zorlandılar, polis takibi altındaydılar. Bir mahkemede hakaretten 6 ay hapse mahkum edildi, ancak Askeri Yargıtay kararı bozdu ve tahliye edildi.

Avrupa Birliği konusunda, Türkiye'nin bir numaralı sorununun kara para ve uyuşturucu olduğunu söyledi. Yassıada günlerinde, bir tavukçuda yemek yerken dinlendiklerini fark edip masalarına davet ettiler, ancak kişi kaçtı. Turgut Özal'a 'Hacıhüsrev ailesi' dediği için dava açıldı, mahkemede hakaret kastı olmadığını savundu ama tazminat ödemeye mahkum edildi.