Siyasetçiler Aşırı Sağ Uyarısında Bulundu - Son Dakika
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Siyasetçiler Aşırı Sağ Uyarısında Bulundu

Avusturya'da eski siyasetçiler, aşırı sağcı FPÖ'nün iktidara gelmesinin demokratik kazanımları tehdit edebileceğini vurguladı.

01.02.2025 00:18
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Avusturya'da aralarında eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer gibi tecrübeli isimlerin yer aldığı siyasetçiler, olası aşırı sağcı başbakanın demokratik kazanımları tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Eski Cumhurbaşkanı Fischer, eski Sağlık Bakanı Rudolf Anschober ve eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Franz Fischler gibi isimlerin aralarında bulunduğu siyasiler, başkent Viyana'da "İkinci Cumhuriyet İçin İkinci Bir Şans" başlığı altında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl'ın başbakanlık koltuğuna oturma olasılığının yol açabileceği sorunlara işaret edildi.

Eski Cumhurbaşkanı Fischer, FPÖ'nün başını çekeceği bir koalisyonun "İkinci Cumhuriyet'in temellerini ciddi bir şekilde riske atabileceğini" belirterek, "Bu temellerin tehlikeye girmesini istemiyoruz." dedi.

Liberal Forum Partisi kurucusu Heide Schmidt de aşırı sağcı partiden bazı isimlerin Nazi dönemine yönelik yaklaşımlarının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Schmidt, bütün uyarılara rağmen merkez sağ Halk Partisinin (ÖVP) aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon görüşmelerini sürdürüyor olmasının "hayret verici" olduğunu dile getirerek, olası bir koalisyon hükümetinde özellikle ana akım basının susturulabileceği uyarısında bulundu.

Etkinliğe katılan konuşmacılar, halihazırda süren FPÖ-ÖVP koalisyon görüşmelerine alternatif farklı olasılıkların üzerine çalışılması gerektiğine işaret etti.

Avusturya, 1938'de Nazi Almanya'sına bağlanarak müstakil bir devlet olmaktan çıkmış ve Almanya'nın bir parçası haline gelmişti.

???????İkinci Dünya Savaşı sonrasında bağımsızlığına yeniden kavuşan Avusturya'da kurulan yönetime İkinci Cumhuriyet adı verilmişti.

Kaynak: AA

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