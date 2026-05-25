Siyasi Liderlerin Bayram Programları
Siyasi Liderlerin Bayram Programları

25.05.2026 17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programları belli oldu. Erdoğan ve Kurtulmuş İstanbul'da, Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Dervişoğlu Ankara'da, Arıkan Kayseri'de bayram geçirecek.

Türkiye, Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı İstanbul'da geçirecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul'da karşılayacak.

Bayramda Ankara'da olacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi parti genel merkezinde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşma programına iştirak edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramı Ankara'da geçirecek liderlerden. Bahçeli, birinci gün Ankara'da bayram namazına katılacak, ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in kabrine ve ardından "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" münasebetiyle Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulunacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da geçirecek. Dervişoğlu, bayram namazını Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak.

Bayramda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan da Ankara'da olacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramda İstanbul'da bulunacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bayramda Ankara'da olması bekleniyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise bayramı memleketi Kayseri'de ailesiyle karşılayacak.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
