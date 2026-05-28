Siyasi Partiler CHP'yi Ziyaret Etti

28.05.2026 13:03
Kurban Bayramı'nda CHP'ye DSP, DYP, BBP ve DP ziyaret gerçekleştirdi, gündem mutlak butlan kararı.

(ANKARA) - Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partilerin CHP Genel Merkezi'ne ziyaretleri sürüyor. DSP, DYP, BBP ve DP heyetleri CHP'yi ziyaret ederek bayramlaştı. Bayram ziyaretlerinde öne çıkan gündem CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararı oldu.

CHP Genel Merkezi'ndeki konukları ağırlayan CHP heyetine İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç başkanlık etti. Heyette ayrıca Konya Milletvekili Barış Bektaş ile Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı.

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Genel Başkan Yardımcıları Ali Artun ve Turgay Akbaba ile Genel Sekreter Yardımcısı Tuğçe Babuççu CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

CHP'nin son günlerde badireler atlattığını söyleyen Artun, "Demokrasilerin olmazsa olmazı siyasi partilerdir. Bu nedenle demokrasinin gelişimi için taşın altına elini koyması gerekir. Yaşananların hayırlara vesile olmasını diliyoruz. İnşallah kısa zamanda ülkemiz de sizler de toparlanırsınız" ifadelerini kullandı.

DSP heyetinin ardından Doğru Yol Partisi (DYP) heyeti CHP'yi ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Tuna Bayram Ekiz'in başkanlık ettiği heyette, Gençlik Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emre Can Altınşık ve Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Esra Altın yer aldı.

Ziyaretler, Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Demokrat Parti (DP) ziyaretleri ile devam etti. BBP heyeti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ersin, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk İmamoğlu, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Elif Dinç, Gençlik Kolları Ankara Başkan Yardımcısı Ali Kerem Çelik ile Bolu Yeniçağa İlçe Başkanı Ahmet Aracı'dan oluştu.

CHP'ye bayram ziyaretinde bulunan Demokrat Parti (DP) heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Ömer Külahlı, Genel İdare Kurulu Üyesi Nur Kaan ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Kumkale yer aldı.

GÜNDEM MUTLAK BUTLAN VE EKONOMİ

Ziyaretlerde heyetler birbirlerinin bayramını kutladı.

Parlamenter sisteme dönüşün konuşulduğu bayramlaşmada, AK Parti iktidarında güçler ayrılığının ortadan kaldırıldığı belirtildi. Ekonomik kriz nedeniyle başta emekliler olmak üzere yurttaşların zor günler geçirdiği belirtilen ziyaretlerde partiler arası diyalogun güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Ziyaretlerin bir diğer başlığı ise CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakında verilen mutlak butlan kararı oldu. CHP'nin köklü geçmişine dikkat çeken heyetler, CHP'nin parti içerisinde birliğini sağlayarak yoluna devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

