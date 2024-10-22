Siyasi Partilerden Bahçeli'ye Tepkiler

(ANKARA) - Siyasi parti genel başkanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya tepki gösterdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Allah böyle siyaseti kahretsin" derken; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "İki ortak, seçim meydanlarında birbirine ip atıyordu, şimdi Apo ile ip atlıyorlar" paylaşımını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya yönelik tartışma ve tepkiler sürüyor. Siyasi parti genel başkanları, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklama yaptı. Bu paylaşımlar şöyle:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Siyasi parti liderlerinin tepkileri şöyle:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Bahçeli, terörist başı Öcalan'ın TBMM'de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM'de DEM grubunda konuşacak. İnanır gibi değil.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: İki ortak, seçim meydanlarında birbirine ip atıyordu, şimdi Apo ile ip atlıyorlar. Önce idamdan kurtardı, şimdi cezaevinden çıkaracak. İpin ucunu tutan ne derse yapıyorlar. Bir ipi tutanın hesabı olur, bir de Türk Milletinin.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: Devlet Bahçeli, tekeden süt bekliyor. Talimatı almış. Apo serbest kalsın diye kıvranıyor. Yazık. Öcalan için umut hakkı diyor. Gelsin TBMM'de konuşsun diyor. Sen hiç teröristin bir ülke parlamentosunda konuştuğunu gördün mü? Geçen belirttim. Tekrar edeyim. Bunu MHP'li kardeşlerimiz azletsin. Yoksa Apo, cumhurbaşkanı adayı da olabilir derse şaşmayın.