Siyasi Ziyaretler ve Ekonomi Açıklamaları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl İl Başkanlığı'nı, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü'nü, Muş Valiliği'ni ve AK Parti Muş İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Bingöl/09.30/10.30/Muş/14.00/14.45)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, esnafı ziyaret edecek, kadınlarla buluşacak, Çenesuyu İşletmesi'nin açılışına katılacak, yürüyüş gerçekleştirecek.

(Kocaeli/12.00/14.30/15.30/16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, 13 Mart Kadın ve Aile Destek Merkezi'ni, Mardin Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi'ni ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri Sitesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Mardin/13.30/14.00/14.30/15.00/16.00)

2- COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "NextGenCOP30.5: İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı"nın açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" programının hazırlıklarına ilişkin, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı hizmet üretici fiyat endeksini, dış ticaret istatistiklerini ve ağustos ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 -? ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Markasının Küresel Anlatısı: Türk Dizileri" programına katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Programı"na ve YÖK ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası arasındaki işbirliği protokolü imza törenine iştirak edecek.

(Bursa/09.00-10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası Lansmanı'na ve Naim Süleymanoğlu Gençlik, Spor ve Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılacak, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Basketbol Takımı'nın maçlarını izleyecek.

(İstanbul/16.00/17.00/19.00/21.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, Gençlerbirliği-Erzurumspor FK karşılaşmasıyla başlayacak.

(Ankara/21.30)

3- Trendyol 1. Lig'in 4. haftası; KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor, Orfa Yapı Pendikspor-Bandırmaspor, Antalyaspor-SMS Grup Sarıyer ve Muğlaspor-Boluspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/İstanbul/19.00/Antalya/Muğla/21.30)

4- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'yı konuk edecek.

(İstanbul/21.00)

5- 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlanacak. İstanbul'un ev sahipliğindeki A Grubu'nda Slovenya-Macaristan ve Türkiye-Polonya maçları oynanacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

6- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamalarının kura çekimi, Monako'da yapılacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli olacak.

(Monako/14.00)

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