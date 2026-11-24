Siyasilerden helikopter kazası şehitleri için taziye mesajlarıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir’de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.
BAKAN KACIR: MEKANLARI CENNET OLSUN
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.
DESTİCİ: AZİZ VE NECİP MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞ OLSUN
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici şu ifadeleri kullandı:
"Eskişehir'den eğitim uçuşu için havalanan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterimizin düşerek kaza kırıma uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kazada hayatını kaybeden 5 kahraman askerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, kahraman silah arkadaşlarına, Hava Kuvvetleri mensuplarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz ve necip Müslüman Türk milletinin başı sağ olsun."