Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siyer Eğitim Merkezi Diorama Müzesi Açıldı

17.04.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hz. Muhammed'in hayatı görsel dioramalarla canlandırıldı, müze ziyaretçilere açık hale geldi.

Özgür EREN/ Hz. Muhammed'in hayatı ve İslam tarihinin önemli dönüm noktalarının dioramalar aracılığıyla yeniden canlandırıldığı 'Siyer Eğitim Merkezi Diorama Müzesi' ziyarete açıldı.

Siyer Vakfının Eyüp Sultan'daki merkezinde yer alan müze, siyeri yalnızca metinler üzerinden öğrenilen bir alan olmaktan çıkararak görsel, işitsel ve mekansal bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.

Müzede, Mekke ve Medine başta olmak üzere İslam tarihine yön veren şehirler ve olaylar tarihi gerçekliğe uygun şekilde hazırlanan sahnelerle canlandırılıyor. Müze, tarihi olayların görsel anlatımlarla desteklenmesi yoluyla daha bütüncül bir öğrenme süreci sunmayı hedefliyor. Müzenin açılış programına İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebici, Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, SİYER Vakfı yöneticileri ve davetliler katıldı.

'BU HAYIRLI HİZMETİN BAKİ OLMASINI NİYAZ EDİYORUM'

Kuranı Kerim okunmasının ardından konuşma yapan SİYER Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dalgıç "Müzemizin gezisi esnasında umuyoruz ki sizler Efendimiz'in 23 yıllık nübüvvet dönemini sanki bir rüyadaymış gibi yaşayıp o şekilde zihninizde kalmasını arzu ediyoruz. Sizlerle beraber bu hayırlı hizmetin baki olmasını niyaz ediyorum. Müzemizde beklentimiz gerçekten her insana, her kuruma ulaşabilecek şekilde bir ziyaret bekliyoruz. Allah'ın izniyle günde 120 insanı alabilecek şekilde bir plan üzerine, davet üzerine inşallah yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM'

İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebici ise "SİYER Eğitim Merkezi, bu amaca matuf hizmetlerinden birisi. Videoyu kısa bir şekilde izledik, heyecanlandık. Şimdi canlı bir şekilde görmek için hakikaten bende sabırsızlanıyorum. Burayı görecek kardeşlerimiz, gençler, çocuklar hem kitaptan edindiği bilgilerden burada yakinen o kitaplardaki siyer hayatını gözlemleme fırsatı bulacaklar. Ben SİYER Eğitim Merkezi'nin tamamlanmasında emeği geçen başta hayırseverlerimizi, SİYER Eğitim Merkezi'nin, SİYER Vakfı'nın değerli temsilcilerini tebrik ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesiminin ardından müzenin açılışı gerçekleştirildi. Ziyaretçiler müzeyi gezdi.

Kaynak: DHA

Eyüp Sultan, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası’nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası'nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma

12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
12:28
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
12:19
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
11:47
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 13:30:24. #7.13#
SON DAKİKA: Siyer Eğitim Merkezi Diorama Müzesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.