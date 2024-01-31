 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şizofreni Hastası Oğlunu İntihar Etmiş Gibi Gösteren Baba Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şizofreni Hastası Oğlunu İntihar Etmiş Gibi Gösteren Baba Tutuklandı

Şizofreni Hastası Oğlunu İntihar Etmiş Gibi Gösteren Baba Tutuklandı

Şanlıurfa'da şizofreni hastası İbrahim Halil Behlül'ün evinde tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. Baba Abdurrahman Behlül, oğlunun intihar ettiğini söyleyerek gözaltına alındı. Ancak yapılan soruşturma sonucunda baba Behlül'ün oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı ve tutuklandı.

31.01.2024 12:57  Güncelleme: 13:03
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞANLIURFA'da evinde tabancayla vurulmuş cesedi bulunan şizofreni hastası İbrahim Halil Behlül'ü (29), 'intihar etti' diyen babası Abdurrahman Behlül'ün (55) öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Behlül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Ocak'ta Karşıyaka Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı'nda meydana geldi. Silah sesi duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, şizofreni tedavisi gören İbrahim Halil Behlül'ün evde tabanca ile vurulup hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma başlatan ekipler, evde bulunan Behlül'ün babası Abdurrahman Behlül'ü gözaltına aldı. Behlül ilk sorgusunda, oğlunun intihar ettiğini söyledi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Abdurrahman Behlül'ü tekrar çapraz sorguya aldı. Behlül sorgusunda, oğlunun şizofreni hastası olduğunu ve kendisine saldırdığını ve boğuşma olduğunu ve bu sırada tabancasının ateş aldığını söyledi.

Abdurrahman Behlül, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Karşıyaka, şizofreni, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şizofreni Hastası Oğlunu İntihar Etmiş Gibi Gösteren Baba Tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 14:26:41. #1.11#
SON DAKİKA: Şizofreni Hastası Oğlunu İntihar Etmiş Gibi Gösteren Baba Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement