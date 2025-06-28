Kocaeli'nin Gebze ilçesinde skuterden düşen çocuk ağır yaralandı.
Gebze Mimarsinan Mahallesi 17. Sokak'ta rampa aşağı skuter sürerken dengesini kaybeden Yiğit Efe G. (12) düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yiğit Efe G. Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Skuter Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı - Son Dakika
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