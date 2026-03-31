Skydagger'dan Yenilikçi Dron Gösterimi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Skydagger'ın FPV dronunu inceledi ve Türkiye'nin teknoloji dönüşümünü vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Baykar tarafından desteklenen FPV kamikaze dron üreticisi Skydagger'ın gerçekleştirdiği gösterim faaliyetini yerinde izledi.

SSB tarafından yapılan açıklamaya göre, Görgün, savunma sanayisinde klasik üretim anlayışının ötesine geçen girişimci ve mühendislik odaklı şirketlerin Türkiye'nin teknolojik dönüşümünde önemli rol üstlendiğini belirtti.

Skydagger'ın yalnızca mevcut ihtiyaçlara cevap veren bir yapının ötesinde, aynı zamanda dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, mühendislik kabiliyeti ve girişimcilik ruhuyla geleceğe yön veren bir şirket olduğunu ifade eden Görgün, şirketin ortaya koyduğu üretim anlayışının savunma sanayinin gelişimi açısından dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Görgün, başarıyla yürütülen test ve geliştirme faaliyetlerinin Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojileri hedeflerine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Haluk Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Skydagger'ın bugünkü anlamlı faaliyetine katkı sunan paydaşları kıymetli temsilcileri, ülkemizin bu alandaki gelişmesine katkı sağlayacak bu etkinlikte verdikleri destekler için tebrik ve teşekkür etmek istiyorum. Ben üretim tesislerini bizzat ziyaret ettim. Ziyaretimden sonra büyük şirketlerimizin genel müdürleri ile Savunma Sanayii Başkanlığında yaptığımız toplantılarda da dile getirdiğim üzere, orada gördüğüm çevik yaklaşımı, her üretim kademesinde kullanılabilecek inovatif bakış açısını ve -Allah göstermesin- bir gün ihtiyaç olması durumunda stratejik üretim tesislerinin dönüşümü için ne kadar güzel bir örnek teşkil ettiğini her yerde anlatmaya gayret gösteriyorum."

Hamdolsun, bu genç ekip ve bu vizyonla birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda savunma sanayisinde geldiğimiz nokta gurur vericidir. Türkiye markasını geleceğe taşıyan yenilikçi yaklaşımlarımız, insansız hava araçlarımız ve özellikle bu Skydagger gibi kamikaze sistem dronlarımızla birlikte yeni bir hikaye yazacağımıza yürekten inanıyoruz."

Görgün, Türk savunma sanayisinin yenilikçi, çevik ve yüksek teknoloji odaklı yaklaşımını daha ileri seviyelere taşıyacak çalışmalara güçlü destek vermeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Skydagger, gözlük veya ekran aracılığıyla sanki dronun içindeymiş gibi kullanılan FPV kamikaze dronların üretimine yönelik olarak 2024 yılında faaliyete başladı. Farklı boyutlardaki çözümlerle bir ürün ailesi oluşturan Skydagger, kısa sürede hayata geçirdiği yatırımlarla çok ciddi üretim kapasitesine ulaştı.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 20:31:46. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.