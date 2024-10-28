BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Slovak Başbakanı Robert Fico, 31 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian Pazartesi günü yaptığı açıklamada ziyaretin Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Slovak Başbakanı Fico, Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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