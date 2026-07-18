Slovakya, Azerbaycan'dan Gaz Alacak

Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, gelecek yıldan itibaren Azerbaycan'dan yılda 1,2 milyar metreküp doğal gaz satın almayı planladıklarını açıkladı.

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde resmi temaslarda bulunan Sakova, Slovakya basınına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gaz tedariki noktasında sözleşmeler yaptığını söyledi.

Ülkesinin ürettiği gazın yaklaşık yarısını iç piyasada tükettiği ve geri kalanını da ihraç ettiğini belirten Sakova, "2027'den sonra Azerbaycan'dan yılda yaklaşık 1,2 milyar metreküp doğal gaz tedarikinden bahsediyoruz. Böylece Rusya'dan gaz almayız." dedi.

Sakova, uzun vadeli işbirliklerine önem verdiklerini vurgulayarak, Slovakya'nın da Azerbaycan'a teknoloji ve deneyimlerini sunmaya hazır olduğunu kaydetti.