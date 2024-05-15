Slovakya Başbakanı Fico, uğradığı suikast girişiminde yaralandı - Son Dakika
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Slovakya Başbakanı Fico, uğradığı suikast girişiminde yaralandı

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında hükümet toplantısının yapıldığı bir kültür merkezinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Fico'nun sağlık durumu henüz bilinmiyor.

15.05.2024 17:13
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- Slovakya Başbakanı Fico, uğradığı suikast girişiminde yaralandı

BRATİSLAVA - Slovakya Başbakanı Robert Fico, uğradığı silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Saldırgan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında hükümet toplantısının yapıldığı bir kültür merkezinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Slovak medyası saldırganın 4 el ateş ettiğini, Başbakan Fico'nun karnından yaralanarak yere düştüğünü aktardı. Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Lubos Blaha yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak Fico'nun hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, Başbakan Fico'nun sağlık durumu henüz bilinmiyor.

Göreve geldikten sonra Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile iletişimi tekrar tesis eden Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu.

Slovakya Başbakanı Fico, uğradığı suikast girişiminde yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Slovakya Başbakanı Fico, uğradığı suikast girişiminde yaralandı - Son Dakika

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