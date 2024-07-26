Slovakya'da Bisikletçiye Ayı Saldırısı - Son Dakika
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Slovakya'da Bisikletçiye Ayı Saldırısı

Slovakya'nın Zilina bölgesinde bir bisikletçi, orman yolunda bir ayının saldırısına uğradı. 34 yaşındaki erkek bisikletçi, kol ve bacaklarından yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Slovakya'da bu yıl birçok ayı saldırısı bildirildi ve 793 ihbar alındı. Ayı avcıları ve avlama ekipleri tarafından 37 riskli ayı öldürüldü.

26.07.2024 10:30
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PRAG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Slovakya'nın kuzeyindeki Zilina bölgesinde bir bisikletçiye orman yolunda ayı saldırdı.

Slovak Cumhuriyeti Devlet Doğa Koruma Kurumu Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çarşamba akşamı Turany kasabası yakınlarında bir ayının saldırısına uğrayan 34 yaşındaki erkek bisikletçinin kol ve bacaklarından yara aldığı belirtildi. Açıklamada, "Derin kesikleri bulunan ve bir kemiği kırık olan yaralı ameliyat edildi. Yaralının hastanede kapsamlı tedavisi devam ediyor" denildi.

Kurumun ayı müdahale ekibi ve yerel polis, bölgenin kontrolü ve hayvanı takip etmek için olay yerine sevk edildi. Polis halka yabanda ihtiyatlı olma çağrısı yaptı.

Slovakya'da bu yıl çok sayıda ayı saldırısı bildirildi. Mart ayında ülkenin kuzeyindeki Liptovsky Mikulas kasabasında beş kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ayı saldırısı, kamuoyunun ve siyasetin gündemine oturmuştu.

Kurum yılın başından beri ayı insan rastlaşmalarına dair 793 ihbar aldı. Slovak Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın bu ayın başlarında bildirdiğine göre, insana ve yaşadığı çevreye yaklaşarak risk teşkil eden 37 ayı avcılar ve ayı avlama ekipleri tarafından öldürüldü.

Kaynak: Xinhua

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