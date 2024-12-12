Slovakya'da Doktor İstifalarına Yasa Tepkisi

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BRATİSLAVA, 12 Aralık (Xinhua) -- Slovak Cumhuriyeti Ulusal Konseyi ülkede yaşanan toplu doktor istifalarına karşı yasa çıkardı.

Parlamento çarşamba günü çıkardığı yasayla olağanüstü durumlar listesine "kritik sağlık hizmeti açığı" kavramı ekledi. Bu hamle, böyle bir açığın ilan edilmesi durumunda, sağlık hizmeti sunmayan sağlık personelinin cezai sorumlulukla karşılaşabileceği anlamına geliyor.

Hızlı prosedürle onaylanan tasarı için 74 milletvekili lehte, 70 milletvekili aleyhte oy kullanırken, iki milletvekili çekimser kaldı.

Ülke genelindeki hastanelerde görev yapan 3.300'den fazla doktorun sağlık sektöründeki koşulları protesto etmek için istifa dilekçesi verdiği bildirilmişti.