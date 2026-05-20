Slovakya'dan İsrail'e Sert Tepki
Slovakya'dan İsrail'e Sert Tepki

20.05.2026 22:17
Slovakya, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muameleyi insan onuruna aykırı buldu.

Slovakya, İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleyi "insan onurunun temel ilkelerine aykırı" olarak nitelendirdi ve şiddetle kınadı.

Slovakya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Juraj Blanar, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yayımladığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Blanar, Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu yolcularına yönelik tutumunu endişeyle takip ettiğini belirterek, "Filoda bulunduğu bildirilen bir Slovakya vatandaşı dahil yolcuların maruz kaldığı muameleyi şiddetle kınıyorum. Bu tür davranışları kabul edilemez buluyor ve insan onurunun temel ilkelerine aykırı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Slovakya'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinin durumu yakından takip ettiğini ve Slovak vatandaşın derhal serbest bırakılması için gerekli adımları attığını aktaran Blanar, vatandaşlarının korunmasının, Slovakya'nın önceliği olduğunu kaydetti.

Blanar, bu olayın uluslararası deniz hukuku ve uluslararası insani hukuk dahil hukuka saygı duyulması gerektiğini gösterdiğini ifade ederek, seyir özgürlüğü ilkelerine saygı gösterilmesi ve sivil nüfusa yönelik insani yardımın engellenmemesi çağrısında bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
